VIDEO: Padre enfrenta al acosador de su hija frente a escuela de Nogales; hubo un disparo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales lograron la detención de un hombre identificado como Juan Carlos 'N', de 54 años de edad. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y acoso sexual, sumado a otros cargos que puedan surgir al avanzar las investigaciones de este caso suscitado a las afueras de un centro educativo.

Los hechos se registraron este lunes 9 de marzo, alrededor de las 12:50 horas. La ubicación del altercado fue el cruce de la calle Privada de los Estudiantes y el bulevar Álvaro Obregón. En ese punto, los uniformados municipales actuaron como primeros respondientes y procedieron al aseguramiento del individuo, luego de atender el reporte sobre detonaciones de arma de fuego. Los datos recabados indican que el conflicto comenzó a raíz de una situación de acoso.

Una menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo para proteger su integridad, manifestó que Juan Carlos 'N' la había estado hostigando con anterioridad mediante mensajes de texto y fotografías inapropiadas. El sujeto le advirtió que la estaría esperando a la salida de su escuela. Ante el miedo provocado por estas conductas, la adolescente pidió ayuda a su padre. El tutor de la joven acudió al sitio señalado para garantizar la seguridad de su hija.

Al llegar, se encontró con el señalado, mientras que los conductores de un vehículo Toyota Corolla de color gris y un Toyota Prius de color blanco iniciaron una discusión que rápidamente escaló a un forcejeo físico. Durante esta riña en la vía pública, uno de los involucrados sacó una pistola y realizó un disparo. Tras controlar la situación, los agentes de seguridad aseguraron en la zona del conflicto un casquillo percutido de calibre 9 milímetros.

También decomisaron el arma de fuego tipo escuadra que aún contenía seis cartuchos útiles en su cargador. El hombre detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Esta instancia gubernamental se encargará de integrar la carpeta de investigación con todos los elementos de prueba recolectados, garantizando el respeto al debido proceso legal.

La FGJES mantiene las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, reiterando su compromiso de actuar con firmeza para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. Seguiremos informando conforme el proceso lo permita", se lee en el comunicado.

