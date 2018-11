"50mdd si me dejas libre, no volverás a trabajar en tu vida": 'Chapo' a policía

Los Mochis, Sinaloa.- En enero de 2016 sucedió uno de los eventos más mediáticos en la historia de México, la recaptura de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

La recaptura fue contada por un policía federal de Los Mochis, Sinaloa, quien cuenta que esta detención fue sin buscarlo, y él se negó a aceptar los sobornos que este le ofrecía a cambio de su libertad.



El día de su captura, el oficial cubría el turno nocturno, en la zona sur de Los Mochis. Sus labores cotidianas eran realizar recorridos, levantar infracciones y estar al pendiente de algún delito que pudiera surgir.



Alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, comenzaron a escuchar el sonido de helicópteros, lo cual era poco común en la ciudad. Creyó que solo era un operativo militar más. Acompañándolo se encontraba otro policía federal y en otra patrulla también circulaba el Responsable de Turno (RT).



Otros oficiales cubrían la zona norte de la ciudad. De repente, se escucharon disparos. El radio operador les confirmó que se trataba de un operativo de la Marina y que tenían que estar pendientes.



Eran alrededor de las 6:00 horas de la mañana y su turno estaba por terminar. Momentos después los disparos y el sonido del helicóptero cesaron. Por la radio recibieron un reporte de robo de vehículo y minutos después observaron el Focus rojo que había sido reportado.

Todavía vi cómo el vehículo se paraba con toda naturalidad ante una señal vial de 'Alto', para segundos después dar vuelta a la izquierda e ingresar a la carretera con dirección al sur", señala.

Los oficiales comenzaron la marcha para verificar si se trataba del auto robado. El policía llamó al RT para pedirle apoyo en caso de confirmar que se trata del mismo auto.

Comandante, traigo al patrón, écheme la mano", fue lo que el conductor, quien luego supo que era 'El Cholo Iván', le decía al otro oficial.

Al extrañarse por lo que escuchó, se acercó al lugar del copiloto y abrió la puerta. "Ah, canijo, es El Chapo", fue lo que pensó. Joaquín Guzmán le pidió que "le echara la mano", y el oficial solo se limitó a bajarlo, desarmarlo, esposarlo y meterlo dentro de su patrulla.

¿Por qué comandante? ¿Por qué me esposas? ¿Por qué me tratas así?", dijo el capo.

El oficial cerró la puerta y al ver que el RT aún conversaba con "El Cholo" le pidió que lo esposara. "Es El Cholo y acá traigo a "El Chapo" le gritó.

Lléveme a Che Ríos. Ahí está mi gente, ahí nos van a apoyar" le pidió el 'Chapo' al oficial.

Pero los policías no tenían en mente ir "a un lugar en donde me esperaba una muerte segura". Y siguió su ruta propia hacia una guarnición militar, pues consideró que regresar a la ciudad era riesgoso.



A la distancia observó unas camionetas y, al sentirse amenazado, cambió de idea y se detuvo en el hotel donde habían comido momentos antes. Una vez ahí notificaron a compañeros como mandos y al Jefe de Estación que había detenido al capo. En un momento donde se encontró a solas con el capo, este le ofreció dinero.

Le ofrezco dos o tres empresas de aquí de Sinaloa; es más, le dejo 50 millones de dólares, para que no vuelva a trabajar nunca en su vida", dijo el 'Chapo'.

Ahorita vemos, ahorita platicamos de eso", respondió el oficial.

Comandante, no se vale. Tanto huir y tanto dinero para que usted venga y me entregue. No se vale.

También entiéndame, estoy haciendo mi trabajo. Nadie me dijo que ahí venía usted. Yo soy policía y estoy haciendo mi trabajo. No vaya a creer que alguien me avisó", dijo el policía.

No ya sé. Ese fue un atorón bien", dijo el capo.

Momentos después llegó un helicóptero de Marina y elementos Sedena. Y se llevaron al narcotraficante.

Hay quien me pregunta por qué no acepté el dinero que me daba. Para mí fue sencillo: aún con todo su dinero, lo vi sucio, mojado, venía del drenaje, maloliente", explicó el policía federal.

El oficial asegura que rechazó el dinero pues simplemente no quería vivir con miedo o huyendo toda su vida.

Cincuenta millones de dólares que en mi vida me voy a gastar, pero así me voy a ver, huyendo".

Para él, dijo, no había nada más que hacer que detenerlo, esposarlo y llevárselo.