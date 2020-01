"A la otra les dejo botanas": El recado a ladrones ante pasividad de la Policía

Torreón, Coahuila.- El propietario de una cancha de futbol decidió dejar un mensaje luego de ser víctima de la delincuencia en reiterada ocasiones, y frente a la presunta nula intervención de las autoridades locales.

Estimado señor ladrón: ya van cuatro veces que te metes a robar en mi negocio en cuatro meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, pero solo te pido que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación de los daños que causas que lo que te robas”, se lee en la manta.