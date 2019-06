"A mi hijo ya lo tengo, el resto le toca a Dios": Madre de Norberto Ronquillo

Ciudad de México.- Noelia Hernández, la madre del joven secuestrado y posteriormente asesinado, Norberto Ronquillo, dijo que la difusión del caso de su hijo en los medios de comunicación no se trata de un tema político, sino de la importancia de terminar con esta situación de inseguridad.

Expresó que no desea castigo para los secuestradores de su hijo, su interés es que no se repita nuevamente.

No oren por mí, ni oren por Norberto, oren por todas las personas que tienen lastimados sus corazones, por quienes trabajan como no debe ser y que tienen el corazón corrompido. No queremos que haya otros Norbertos y créame que lo que quiero es que esto se detenga aquí porque este dolor no se lo deseo a nadie más”, exclamó.