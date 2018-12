AMLO: "Disminuyeron los homicidios en los primeros 2 días de Gobierno"

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que en el tema del combate a la inseguridad tiene las “riendas del poder en las manos”.

Insistió en que sus adversarios se están frotando las manos para que se descomponga la situación en ese tema, aunque dijo estar seguro de que “hay gobierno”. Aseveró que entre sábado y domingo, en los primeros dos días de su gobierno, se redujo el número de homicidios en el país.

En su primera conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador afirmó que en el tema de seguridad, no habrá pacto con grupos de la delincuencia organizada.

Acerca de acuerdos con la delincuencia, nosotros no vamos a establecer ningún tipo de acuerdo ilegal, tenemos muy claro que tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia; cuando ya no hay esa frontera ya no existe la autoridad y vamos a procurar que se respete a la autoridad”, aseveró.