AMLO tras amenazas de muerte: "Puedo sentir miedo, pero no cobardía"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, durante su conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre las amenazas de muerte que recibió públicamente mediante la cuenta oficial de Twitter, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE).

El mandatario comentó que las amenazas que le hicieron el pasado viernes 16 de agosto, son parte del cargo que ejerce en el país y afirmó que puede sentir miedo "pero no cobardía", además aseguró que la cuenta de Twitter fue hackeada por corrupción y que un grupo de hackers internacionales son quienes lo hicieron.

Es también parte de la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde. Soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar un paso atrás en el propósito de transformar al país", dijo.