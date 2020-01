Acusan a profesor por abusar de 16 niñas en primaria; les ponía películas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Padres de familia de la escuela Primaria Ford 74 ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, denunciaron a un profesor del plantel por acoso sexual y lo que resulte.

El maestro, identificado como Fernando 'N', fue acusado ayer públicamente a las afueras del colegio, localizado en la Avenida 16 entre San Luis Potosí y Oaxaca, colonia Norberto Treviño Zapata.

El sospechoso, que actualmente imparte clases a tercer grado, habría abusado de las menores que cursaban el quinto grado el año pasado.

Los progenitores, que pidieron anonimato ante lo grave del caso, confesaron que apenas este miércoles se dieron cuenta.

Y es que todo se destapó cuando otro maestro de sexto año comenzó a impartirles clases de sexualidad y violencia de género a los alumnos.

Ellos, al darse cuenta que habían sido objeto de un posible abuso sexual decidieron contárselo a sus padres.

En entrevista, uno de los papas explicó haberse percatado de que los menores habían comenzado a tomar actitudes extrañas, pero no pensaron mal"

No nos percatamos. Yo solamente, en cuestión de mi niña si note un cambio en ella porque no podía dormir, ella me manifestaba que era que porque el profesor les ponía muchas películas durante clase.