Ambulancia con paciente se impacta contra sedán en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta noche 10 de agosto se registró un choque entre una ambulancia de Instituto Mexicano del Seguro Social y un auto tipo sedán.

El percance tuvo lugar cuando la ambulancia circulaba de sur a norte sobre la calle Miguel Alemán y al dar vuelta hacia el poniente sobre la calle Guerrero impactó contra el sedán que circulaba de poniente a oriente con intención de dar vuelta en la Miguel Alemán hacia el norte.

Afortunadamente el impacto no fue de gran magnitud por lo que no hubo lesionados. Cabe mencionar que en la ambulancia viajaba una persona de la tercera edad que era trasladada hacia el IMSS por enfermedad, pero no se encontraba herida, esta misma tuvo que ser transbordada a otra ambulancia.