Ante incesantes llantos, madre asfixia con almohada a su bebé de 5 meses

Nogales, Sonora.- Una joven madre soltera inventó una historia sobre la muerte de su bebé, pero ante evidencias y datos de prueba explicó, ante su defensor, que ella había privado de la vida a su hija, de tan solo 5 meses de edad.

Xitlali Esmeralda ‘N’, de 20 años, fue condenada por el juez a purgar una condena de 35 años en prisión por el delito de feminicidio en agravio de Xiomara Yatsel en un domicilio de la colonia Lomas de Nogales, a las 19:36 horas del pasado domingo 4 de agosto.

Elementos de la AMIC arribaron a la vivienda, acompañados de personal de Servicios Periciales, para procesar y documentar el lugar de intervención.

La madre expuso, en un principio, que salió a trabajar alrededor de las 5:30 horas de ese domingo, dejando a su pequeña hija al cuidado de una persona del sexo femenino.

Dijo que regresó a su casa entre 13:00 y 13:30 horas, aprovechando la hora de la comida y para pagar la renta del departamento, localizando a la bebé inmóvil sobre un colchón.

Notó que su piel estaba de color morado y no respiraba, por lo que empezó a darle reanimación cardiopulmonar, pero no reaccionó, declaró que quien la cuidaba no estaba. Presuntamente le marcó a la muchacha, pero no le contestó, por lo que optó por pedir auxilio al 911.

Personal de Servicios Periciales tomó del lugar como indicios dos almohadas de color blanco y dos cobijas, mientras que la madre les expuso que la niña estaba enferma por deshidratación y otros problemas.

La autopsia realizada por personal de Medicina Legal determinó que la muerte de la Xiomara Yatsel fue por asfixia por sofocación; ante la evidencia científica, la madre terminó por aceptar que ante el llanto de su bebé cometió el delito.