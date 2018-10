Asfixian a la pequeña Sheila hasta asesinarla; sus tíos pretendían violarla

San Miguel, Argentina.- La intensa búsqueda de la pequeña Sheila terminó con un trágico final, el hallazgo de su cuerpo sin vida en medio de una pared en una propiedad de sus tíos, quienes fueron detenidos.

Los primeros resultados de la autopsia sobre el cuerpo de la niña de 10 años que apareció asesinada en San Miguel, Argentina confirman que murió ahorcada. Sheila fue estrangulada con un lazo que le dejó un surco de 3 centímetros de ancho en el cuello. No obstante, el cuerpo no presentaba lesiones compatibles con abuso sexual. Creen que la atacaron para violarla y no llegaron a consumar el hecho.

A la pequeña la habrían estrangulado con una sábana con dibujos infantiles. Pero no tenía otras heridas traumáticas en el resto del cuerpo.

Hasta ahora, la hipótesis más fuerte que manejan autoridades es que Sheila fue víctima de un abuso sexual intrafamiliar.

Los tíos de la pequeña y presuntos responsables de su asesinato



Si bien los resultados de las pericias dieron negativo hasta ahora con respecto a una violación, los investigadores no descartan que la menor haya sido atacada con fines de abuso pero que el autor no haya llegado a consumar el hecho. El cuerpo presentaba un grado de descomposición mayor al esperado, según indicaron fuentes.

Sheila estaba desaparecida desde el domingo pasado, cuando la habían visto por última vez jugando en la puerta de su casa. Cuatro días después la Policía la encontró adentro de una bolsa de basura que estaba entre dos paredes. Una de las paredes colinda con la casa de sus tíos paternos, Leonela Ayala de 25 años y Fabián González de 24, de nacionalidad paraguaya.

Los dos están detenidos acusados del crimen, pues según fuentes policíacos ambos ya confesaron el crimen.

Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó", habría confesado Leonela Ayala ante la Policía.

Leonela Ayala y su pareja viven en el departamento que, para los investigadores, pudo haber sido el lugar de cautiverio y asesinato de Sheila. Allí se encontró un colchón lleno de moscas sobre el que había un muñeco de 'Hello Kitty', bolsas similares a las que envolvían el cuerpo de la niña y cintas.

Teorías de investigadores concuerdan en que probablemente la mataron ahí, la envolvieron en bolsas y la arrojaron desde el balcón de ese segundo piso, unos seis metros de altura, para que cayera en el hueco entre dos muros donde apareció.