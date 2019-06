Aureoles: "Video de tortura a detenidos por caso Ayotzinapa está manipulado"

Morelia, Michoacán.- Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el video con el que se ha incriminado al hasta hoy subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, es un refrito, muy armado y manipulado.

Ello, luego de que se hiciera público un video donde se escucha a Gómez Arrieta interrogar a uno de los primeros detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entrevistado al respecto, Aureoles Conejo dijo que el video fue manipulado.

Qué casualidad que ahora lo filtran con el comandante Arrieta. ¿Cuántos no habrán involucrados en ese proceso de Ayotzinapa? que a mí me sorprende que lo estén manejando de esa manera, lo hayan armado y luego lo hayan subido a una cuenta creada para ello, piensan que uno no se da cuenta, pero sí se da uno cuenta", agregó.