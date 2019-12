Bullying: Alumno de secundaria podría quedar ciego por golpes de compañeros

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- José Ángel Pérez Ocaña, de 14 años, esta punto de perder la vista de su ojo derecho debido a los golpes que le dieron sus compañeros de la Secundaria Federal Rafael Ramírez, durante el horario de clases.

Al joven, víctima de bullying, le provocaron el desprendimiento de retina y hemorragia en la zona interior del ojo derecho.

José Ángel dijo:

Que me paguen pues mis curaciones, mi medicamento que estoy tomando para que no suceda algo más".

La madre del menos, María Rocío Ocaña Avendaño, narró los hechos:

Fue el día viernes como de 10:30 a 11.00 horas, él estaba dentro de la escuela cuando le sucedió esto y yo no estaba en mi casa, había ido a hacer un mandado, cuando me hablaron que mi niño me lo tenían ya lastimado".