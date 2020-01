Cadáver de mujer desata pánico en el Periférico; la arrojaron de un auto

Ciudad de México.- La noche de este domingo 5 de enero, un reporte llevó a la Policía a encontrar el cadáver de una mujer en los carriles del Periférico, en Miguel Hidalgo.

El cuerpo fue abandonado en plena vía rápida, en el cruce del Periférico y la avenida del Conscripto. La mujer, de quien aún se desconoce su identidad, tenía alrededor de 30 años.

Autoridades determinaron que en el lugar del hallazgo no había ocurrido un accidente, pues no se encontraron huellas de frenado ni marcas de neumáticos, además de que la mujer no presentaba lesiones propias de un atropellamiento.

Debido al análisis de la escena, la Policía sostiene la teoría de que el cuerpo de la fémina fue arrojado de un vehículo en movimiento. Hasta ahora, el cadáver permanece en el anfiteatro de la agencia ministerial esperando a ser reclamado.