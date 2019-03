Canadiense de 68 años es víctima de robo en una casa de renta en Bucerías

Bucerías, Nayarit.- Una pareja golpeó, hasta dejar inconciente, a una mujer de 68 años al interior de una casa de renta en la localidad de Bucerías donde le robaron varios artículos de valor.

Tras el asalto a la canadience Marianne Clift, la prensa de Canadá ha denunciado el hecho y evidenciado las condiciones de inseguridad que prevalecen en México.

El pasado 18 de febrero Marianne se quedó sola en aquella casa porque su esposo tuvo que regresar a Canadá por un asunto de trabajo, noche en que un hombre y una mujer violaron la seguridad del inmueble y entraron para robar.

Creí que estaba en una pesadilla, pero había un hombre ahorcándome el cuello y yo simplemente no podía gritar", narró Clift sobre lo sucedido.

Los asaltantes se llevaron su celular, dinero, tarjetas, las llaves de la casa, su pasaporte y otros artículos de valor. Como pudo, Clift recibió 6 puntadas de un corte de navaja en su mejilla.

La mujer denunció el asalto ante las autoridades locales en Nayarit y recurrió al consulado de su país para reponer su pasaporte y poder regresar a Sarnia, donde su familia la esperaba.

No espero que encuentren a los agresores, no soy nadie, sólo soy una turista. Pero me siento afortunada de seguir con vida", declaró a la prensa canadiense.