Caso Judith Abigail: Madre de dos hijos salió con su amigo y nunca volvió a casa

Puebla de Zaragoza.- Judith Abigail desapareció el pasado 8 de agosto en Puebla. Familiares y amigos alzaron su voz ante para pedir que se haga justicia y se realicen las debidas acciones de búsqueda en la ciudad de Puebla, pues reclaman que la Fiscalía General del Estado (FGE), "ha mostrado poco interés".

Durante el día 13 de agosto, acudieron ante las autoridades para reclamar que no se había hecho investigación del caso, a pesar de haber hechos las respectivas denuncias contra Eduardo 'N', debido a que fue esta persona quien vio por última vez a la desaparecida.

Además de esto, la denuncia aún no ha sido recibida por la Fiscalía, por lo cual aún no existe una ficha oficial de desaparición.

Según lo recolectado por medios locales y base de datos brindados por los familiares, Judith de 28 años, salió con su amigo Eduardo 'N' el día 8 de agosto, a un campo de tiro. Tiempo después no pudieron contactarla y ella nunca volvió a casa.

#ServicioSocial: Estamos buscando a Judith Abigail Jiménez Pulido de 28 años de edad vista por ultima vez este domingo 11 de Agosto. Cualquier información comunicarse al 2227081238 #Puebla pic.twitter.com/XJ2kPaArHA — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) 12 de agosto de 2019

La única persona que logró volver fue Eduardo 'N' que contó que en la Carretera Tecali a la altura del kilómetro 13, una camioneta los embistió por lo que Judith perdió el control del vehículo y terminó coalicionando contra un poste de luz y se volcaron.

Según lo relatado por Eduardo ‘N’, 3 personas desconocidas, le pegaron e intentaron sacarlo del vehículo pero debido a que había quedado atorado con el cinturón de seguridad, no pudieron, cosa que no sucedió con Judith Abigail, él cuenta que solo escuchó como ella gritaba “no me lleven” después de eso ya no recordó más.

Después de conocer la versión de Eduardo ‘N’, la familia de la chica desaparecida dijo no creer la historia, por lo que se dirigieron a la Fiscalía estatal para denunciar la desaparición y señalarlo como posible responsable. Pidieron que fuese detenido, cosa que no sucedió, tras quedar en libertad, eliminó sus cuentas de redes sociales.

La familia habló con medios locales, mencionaron que la camioneta fue encontrada en un corralón, lugar donde se ubica por el momento, pero ahí pudieron comprobar que solo mantenía un leve golpe del lado del piloto y que no existía registro alguno de volcadura, tampoco indicios de sangre o alguna pertenencia de Judith Abiagil.

Esto le corresponde a las autoridades, ellos tienen que sacar las evidencias y ellas pueden hacerlo. Nosotros no, pero hemos ido a buscar indicios, algún zapato o algo y hasta el momento no se encontró ninguna pertenencia de ella ni en la camioneta ni en el lugar del accidente, ni en el camino”, mencionó la hermana de Abigail.

Judith Abigail Jiménez Pulido es madre de una niña de 14 años de edad y de un bebé de 1 año y medio. De acuerdo con su familia, la joven no mantenía alguna relación sentimental. La protesta ocurrió frente a Casa Aguayo, parte del gobierno estatal, para acusar la manera de actuar de la Fiscalía.