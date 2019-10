Celos que matan: Investigan a joven de 23 años que asesinó a su exnovia de 27

Guaymas, Sonora.- Como trágicas consecuencias de una relación en la que prevaleció el abuso y la violencia; el pasado sábado se registró el feminicidio de una joven mujer a manos de su expareja sentimental en este puerto de Guaymas

Por esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) abrió la carpeta de investigación correspondiente, a fin de poner al imputado a disposición del juez.

Javier Hilario ‘N’, de 23 años de edad, permanece detenido como presunto responsable luego de que acudió de manera voluntaria ante Seguridad Pública Municipal de Guaymas después de arrebatarle la vida a Karla Judith ‘N’.

El hoy detenido declaró que luego de una discusión privó de la vida a su exnovia de 27 años en el interior del domicilio ubicado en las calles San Gerónimo y San Gerardo, en la colonia San Gerónimo; quienes ya estaban separados después de vivir juntos por 4 años.

La víctima juntoa su expareja sentimental y agresor

Autoridades municipales y de la Fiscalía de Justicia de Sonora acudieron al sitio, donde localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, además ahí se encontraban dos personas menores de edad, hijas de la víctima, quienes fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja y Bomberos.

Debemos eliminar falsas creencias como ‘si no te cela, no te quiere’, o que ‘el amor duele’; cuando no existe respeto en una relación, inicia la violencia, y si queremos una sociedad sin violencia, debemos empezar analizando nuestras estructuras y como son nuestras relaciones de pareja y familia.” puntualizó Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justicia de Sonora.