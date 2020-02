Chofer de transporte privado graba debajo del vestido de una mujer

Ciudad de México.- Este sábado, una mujer, identificada como Luisa, dijo que un chofer de Didi grabó debajo de su falda, al acomodarse en su lugar, luego de que abordaba la unidad.

Chofer de Didi videograba a pasajera por debajo de su falda sin su consentimiento “No me di cuenta, estaba enfocada en mi hija”, dice Luisa, quien ya denunció ante autoridades [Una historia de @lvloon y @eljorgeulloa21 ] pic.twitter.com/hnDOqrXVmz

Por su parte, la chica dijo que al principio no se percató de nada, sin embargo a los minutos se dio cuenta, pues un transeúnte la avisó de la acción del operador.

Es la parte del enojo que no me di cuenta. No vi que estaba ahí porque estaba enfocada en mi hija”, dijo.