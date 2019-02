Cinco de los siete muertos en balacera de San José de Bácum son identificados

San José de Bácum, Sonora.- Cinco de los siete individuos que murieron en un enfrentamiento suscitado frente a San José de Bácum, fueron identificados ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La penosa diligencia se realizó la mañana de este lunes en la Agencia del Ministerio Público del municipio de Bacum.

El primero de ellos respondía en vida al nombre de Juan Ignacio 'C'., de 32 años, con domicilio en el fraccionamiento Casablanca. El segundo es Iván Alejandro 'C'., de 30 años, mismo domicilio al anterior. Otro de los fallecidos es Miguel Olegario 'C'., de 41 años, quien vivía en Loma de Bácum.

Así mismo, Edgar Armando 'C'., de 41 años, domiciliado en Bácum y Jesús Ismael 'R'., de 37 años, también vivía en dicho asentamiento urbano.

Solo faltaron por identificar dos de los siete tipos que murieron durante el choque armado ocurrido al inicio de la madrugada del pasado lunes.

Sus cadáveres continúan en planchas de descanso de medicina legal en espera de ser reconocidos y reclamados por sus familiares.

Los siete viajaban en cuatro vehículos que se desplazaban en caravana sobre la calle Base de poniente a oriente. Se trata de un pick up Chevrolet, Silverado, color blanco; otro pick up, pero marca Dodge Ram, rojo; una vagoneta Denali blanca y una Cherokee de color azul marino.

Durante la refriega tres sujetos más resultaron lesionados y continúan internados en un hospital debidamente resguardados por elementos policiacos.