Ciudadanos del Edomex buscan acabar con los asaltos en transportes públicos

Toluca, Estado de México.- Ciudadanos del Estado de México han decidido no revelar la identidad de las personas que agreden a delincuentes que cometen actos vandálicos en transportes públicos.

Bajo el nombre de 'Pacto ciudadano por un país sin rateros' se pide a los testigos de estos hechos no revelar la identidad del justiciero.

Esto como una forma de contrarrestar el incremento de asaltos a transporte público.

Si hacen justicia frente a mí, no vi nada, no escuché nada, no sé de qué me hablan”, sugiere la publicación.