¿Cómo desapareció Daniela Ramírez, la chica desaparecida en Xochimilco?

Ciudad de México.- Daniela Ramírez Ortíz salió el sábado 18 de mayo de trabajar en una pizzería en la alcaldía Xochimilco donde radicaba, tomó un taxi y minutos después le envió varios mensajes a un amigo diciendo que sospechaba que el conductor la quería secuestrar ya que había cambiado el rumbo que ella le indicó, después ya no se le volvió a ver.

La joven se preocupó cuando el taxista cambió la dirección y condujo rumbo al estado de Morelos.

A las 12:00 horas con 40 minutos mandó su ubicación y le dijo a su amigo que creía que el taxista la quería secuestrar, pues la llevaba por Tres Marías. A las 12:47 pidió ayuda y dijo que no veía nada… Señaló que estaban por Parres El Guarda.

Daniela iba a ir a una fiesta con sus amigos de la pizzería y le pidió permiso a su mamá quien confiaba en ellos y no se preocupó, le llamó al día siguiente pero la joven no contestó, no se preocupó porque pensó que se había quedado con sus amigos y después había ido a trabajar, pero no fue así, Daniela ya no fue a la pizzería.

Supuestamente sus compañeros habían alertado en redes sociales su fotografía, pero cuando su madre acudió el lunes a preguntar por ella, el joven a quien le había mandado los mensajes se los enseñó fue cuando acudió a reportar la desaparición de Daniela y comenzaron a buscarla formalmente.

Margot Ortiz, su madre, se encuentra desesperada, pero tiene la esperanza de encontrar a su hija con vida, pide ayuda para saber cualquier indicio de la joven y compara estos momentos con "estar muerta en vida".