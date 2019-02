Con más de 70 años, Félix Gallardo completará su condena en prisión

Ciudad de México.- Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el 'Jefe de Jefes' o 'El Padrino', continuará en la cárcel de mediana seguridad de Puente Grande, en Jalisco, luego que un tribunal le negara el beneficio de terminar su condena bajo el esquema de prisión domiciliaria.

Félix Gallardo fue en la década de los ochenta, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias 'Don Neto', fundador del Cártel de Guadalajara, uno de los más poderos en la historia.

Detenido en 1989, desde entonces purga una condena de 40 años por homicidio, delitos contra la salud y cohecho. Apenas en 2017 le fueron dictados 37 años por el asesinato, en 1985, del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

En sus argumentaciones, la defensa de Fonseca Carrillo señaló que su cliente tiene más de 70 años y su estado de salud es precario, motivo por el alcanzaría el beneficio de terminar su condena bajo el esquema de prisión domiciliaria.

Desde principios de siglo, sus abogados y familia señalan que padece de una infección en ambos oídos, lo que le hizo perder entre 50 y 70 por ciento de su capacidad auditiva. Desde hace al menos una década enfrenta también graves problemas de visión.

Sin embargo, para los magistrados no fue suficiente la argumentación de la defensa y del mismo Félix Gallardo.

En suma, porque no existe medio de prueba alguno que acredite que el quejoso no pueda compurgar la pena de prisión que se le impuso en internamiento, ya que si bien con motivo de su edad presenta un deterioro en su salud, los padecimientos que presenta no evidencian una notoriedad innecesaria para que cumpla con la pena impuesta", señalaron los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes por unanimidad determinaron que no procedía el otorgamiento del beneficio.