Conoce los disfraces prohibidos por autoridades de Culiacán en Halloween

Culiacán, Sinaloa.- Autoridades de Culiacán prohibió algunos disfraces para esta fiesta de Halloween y, en caso de no cumplir con esta advertencia, los infractores podrían pasar varias horas en la cárcel.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, informó que durante el operativo que se realizará para esta celebración se dispondrá de alrededor de 500 elementos de diferentes corporaciones policiales.

Además, el funcionario aclaró que las personas que incluyan armas de plástico o tengan el cuerpo descubierto se harán acreedoras a esta sanción.

Marmolejo detalló que no existirá problema en caso de utilizar alguna mascara del algún personaje del narcotráfico, siempre y cuando no se use un arma de juguete.

Finalmente, el jefe policiaco mencionó que las zonas más conflictivas de la capital sinaloense son el bulevar Sinaloa, el bulevar Agricultores y el Malecón Nuevo, por lo que se tendrá mayor vigilancia en ese lugar.