De 5 balazos, joven mata a su padre tras confesar que abusó de él y su hermana

Naucalpan, Estado de México.- Durante una cena familiar en Naucalpan, un hombre confesó ante su familia que abusó sexualmente de sus dos hijos cuando estos eran más pequeños.

Les voy a confesar que me está atormentando, no sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá, cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita", comentó el sujeto.