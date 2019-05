Descartan sacrificio de perro que mató a presunto ladrón en finca de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Autoridades de Guadalajara anunciaron que se había descartado el sacrificio de ‘Pirata’, el perro pitbull que atacó y asesinó a un presunto ladrón durante la madrugada de este martes.

En el caso particular de 'Pirata' no vemos ninguna complicación, no vemos ningún tema que pueda generar ni siquiera el pensar que va a ser sacrificado", dice el comunicado del Ayuntamiento.