Desde el 2016 hasta la fecha, Sonora lleva 67 feminicidios

Hermosillo, Sonora.- Claudia Indira Contreras Córdova, la titular de Fiscalía General de Justicia del Estado, mencionó que en los últimos cuatro años, en Sonora se han dictado 50 sentencias condenatorias por feminicidios consumados, y 17 por la comisión de este delito en grado de tentativa, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

La fiscal, mencionó que del total de agresores llevados ante el Juez por este delito, ninguno ha sido absuelto.

No me mueve ningún otro interés más que el de procurar justicia, es lo que me tiene convencida, no de ahora, sino de mis inicios en que llegué a la institución”, indicó.