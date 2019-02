Detienen a un guatemalteco, presunto autor de la manta contra AMLO

Tijuana, Baja California.- Un hombre de 20 años y originario de Guatemala fue detenido como presunto responsable de colgar una manta con amenazas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La manta fue colgada en un puente la noche del miércoles 6 de febrero en las inmediaciones de la colonia Jardines de La Mesa, en Tijuana, estaba presuntamente firmada por el Cártel de los Arellano

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, confirmó el joven fue detenido en posesión de 30 envoltorios de metanfetaminas, por lo que fue turnado a la unidad contra narcomenudeo, informó el Semanario Zeta.

El funcionario detalló que al detenido también le fueron asegurados 30 envoltorios de metanfetaminas.

En la manta que fue retirada alrededor de las 22:00 horas locales a la altura del Colegio de Bachilleres se podía leer:

Mira pu** viejo acedo Manuel López Obrador ni con toda tu pu** gente nos van hacer nada, sálganse a ching** a su pu** madre de Tijuana aqui no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre está no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca. ATTE. La nueva alianza Lobo alfa 20, Tabo y el flaquito de tijuana más fuerte que nunca. puro CAF put** Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño".