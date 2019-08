Dramáticas fotos del momento en el que fábrica de Coyoacán se incendia

Ciudad de México.- La fábrica ubicada en la alcaldía de Coyoacán sufrió un fuerte incendio después de que un chispazo hiciera combustión sobre algunas cubetas de disolvente que terminaron por propagar el fuego.

El humo y las llamas se intensificaron, mientras que el equipo de bomberos y protección civil acudió a la zona para acabar con el siniestro, resguardando a la población al colocar cercos de seguridad para evitar daños en lugares cercanos a Pueblo de Los Reyes.

Mientras que en redes sociales se podía ver imágenes del incendio que gente cercana documentaba, la cuenta oficial de El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, advertía vía Twitter a los pobladores para que evitaran acercarse a esta zona.

Luego de haber luchado contra la conflagración por mas de 40 minutos, se informó por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil , que el incendio había sido controlado en un 85 por ciento, que hasta el momento no se tenía registro de ningún lesionado.

No fue sino hasta las 14:30 horas que las llamas fueron apagadas en un 100 por ciento, después de esto se continuó con el enfriamiento del lugar, advirtiendo que posiblemente aumentaría la cantidad de humo pero que eso no debería ser para motivo de alarmarse, afortunadamente no hubo perdidas humanas.

