Durante misa, 4 hombres amordazan a sacerdote y asaltan a ocho asistentes

Guadalajara, Jalisco.- En plena misa, cuatro sujetos armados entraron al templo de Jesús María, en el Centro tapatío, le arrebataron el micrófono al sacerdote, sometieron y a ocho presentes.

La mayoría de las personas que fueron víctimas del robo eran adultos mayores, quitándoles relojes, carteras y collares, para después huir del lugar.

A las 08: 45 horas la Policía de Guadalajara fue reportada del atraco, pero varias personas señalaron que los oficiales llegaron 20 minutos después.

Una trabajadora de la zona afirmó que los robos son comunes en los alrededores de la iglesia. Dijo que los responsables de estos ilícitos son conocidos, pero no los denuncian por miedo.

Ya no utilizamos vasos sagrados llamativos o costosos. Hemos puesto cámaras. Pero cuando los ladrones se disponen a robar, eso no tiene importancia, pues nosotros no podemos cerrar las puertas o tener policías por tranquilidad de la gente”, dijo Antonio Gutiérrez, vocero del Arzobispado.