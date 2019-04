'El Marro', a punto de ser capturado hace meses, pero "no era prioridad"

Celaya, Guanajuato.- A principios de 2019, autoridades federales dieron con a José Antonio Yépez, 'El Marro', en un club campestre, a orillas de Celaya, Guanajuato.

Un seguimiento de varias semanas permitió que personal de inteligencia lograra establecer con precisión dónde dormía y se movía el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Se considera que Yépez es el principal implicado en la ola de violencia que ha hecho de Guanajuato uno de los Estados más peligrosos del país.

Yépez se movía por aquellos días en un Honda, un Cadillac y una Hummer, intentaba ser discreto se desprendía por las noches de los cuatro o cinco escoltas que lo acompañaban, para que nadie supiera a dónde iba a dormir, cambiaba de teléfono con frecuencia y a veces pasaba hasta cinco días sin hacer llamadas.

Elementos de diversas fuerzas policiales habían intentado detenerlo —varias veces— en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán. Pero en todos los casos fueron rodeados por los pobladores y tuvieron que retirarse para evitar una tragedia.

Agentes lograron localizarlo en un operativo y pidieron luz verde a sus superiores, pero no se las dieron, la respuesta fue que 'El Marro' no era prioridad. Que la prioridad era bajar el número de muertos y hacer que descendiera el robo de hidrocarburos. 'El Marro' no supo lo cerca que estuvo de caer.

Al día siguiente apareció en las inmediaciones de la refinería de Salamanca una manta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, supuestamente puesto por el Cártel de Santa Rosa.

La manta señalaba que el cártel comenzaría a matar gente inocente si no se ordenaba la salida inmediata de las fuerzas federales. El líder del cártel se deslindó de aquella amenaza y señaló como autores del mensaje a sus enemigos del Cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia arreció como nunca antes.

El gobierno decidió que siempre sí había que detener al Marro y fuerzas federales y estatales lanzaron el operativo Golpe de Timón y tendieron un cerco en diversos municipios del Estado.

Un mes más tarde, no existe rastro alguno del buscado criminal. De lo que sí hay registro es de un fin de semana de marzo en el que hubo 26 asesinatos y de 5 días de abril en los que hubo 75.

El día 23 de marzo se contabilizaron 15 homicidios más en Salamanca, Celaya y León. Todos, relacionados con el robo de combustible. El 26 de marzo, cuatro personas que desempeñaban diferentes cargos públicos en Salvatierra, fueron acribillados —paradójicamente— en el bulevar Posadas Ocampo.