"Soy más listo que ellos": 'Monstruo de Toluca' se burla de la Policía

Estado de México. – Oscar 'G', apodado como el 'Monstruo de Toluca', es un presunto feminicida a quien se le imputan por lo menos tres mujeres. A través de redes sociales, el criminal se ha burlado de las autoridades al no poder encontrarlo.

El supuesto asesino creó y eliminó una serie de cuentas falsas en Facebook para mofarse de la ineptitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Indicó que gracias a su falta de habilidad fue que pudo escapar.

Quiero agradecer de todo corazón a las autoridades ya que sin ellas no hubiera sido posible irme a la fuga, más de una vez pudieron detenerme", escribió.

Los padres de Jessica habían solicitado que catearan la casa de Santín, donde después encontrarían el cadáver de su hija horas después de haber sido asesinada.

En el domicilio en Santín fue encontrada una libreta donde se presume estaban inscritos los nombres de seis víctimas más, además de las tres chicas encontradas en su domicilio.

Afirmó que acabaría por entregarse por la falta de capacidad de las agencias de investigación, pero para cuando eso pase ya habrá matado al doble de personas.

Para cuando me entregue porque no creo que me agarren habré matado ya por lo menos el doble negociare mis mascotas por vidas a ver si así en fin ahora si hay nos vemos incompetentes, pónganse a leer lo que les deje enserio talvez enserio talvez y solo talvez podrían predecir mis patrones de pensamiento de otra manera están lejos de mi categoría", escribió.