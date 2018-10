"El hijo del 'El Chapo' vivía en Medellín": Confirman la DEA y el FBI

Medellín, Colombia.- El hijo de ‘El Chapo’, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, quien está en la lista de los 10 más buscados por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), vivió algunos meses en Medellín, lugar que se ha convertido en un sitio ‘seguro’ para los altos mandos del Cártel de Sinaloa que tienen problemas en México.

Así lo dice a Proceso un informante de organismos de seguridad colombianos que trabaja, además, con agentes de la DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) que tienen su base en este país.

La fuente consultada, quien habló a condición del anonimato, afirma que Guzmán Salazar, El Alfredillo, llegó a Medellín hace dos años, luego de que fuera secuestrado y liberado en agosto de 2016 por un grupo rival del Cártel de Sinaloa en el restaurante La Leche, de Puerto Vallarta.

Llegó a Envigado (un municipio del área metropolitana de Medellín) protegido por La Oficina (el grupo delincuencial dominante en esta urbe) y aquí se dio una gran vida y no dejó de hacer negocios de droga”, indica la fuente.

Además, un alto jefe de La Oficina confirmó a Proceso la información y en un celular mostró una foto en la que aparece Guzmán Salazar. “Es él. Es el hijo del Chapo”, dijo señalando al joven de la foto, y aseguró que Guzmán Salazar estuvo en Medellín con el conocimiento y el aval de una facción de La Oficina conocida como La Terraza, que tiene una fuerte presencia en Envigado y se encargó de su seguridad.

La Policía colombiana de Colombia, la DEA y el FBI en Colombia también fueron informados que la visita del hijo del ' El Chapo' en Medellín, pero nunca lograron ubicarlo. “Actuaron tarde y siempre estuvieron un paso atrás de él”, considera la fuente consultada.

Un oficial de inteligencia de la PNC, autorizado para hablar del caso a condición de no revelar su nombre, dice que agentes de la institución investigaron el asunto, pero nunca lograron establecer si Guzmán Salazar estaba en Medellín.

No descartamos que haya estado y que se haya ido antes de que llegáramos a él, pero por la información que recabamos no creemos que haya sido algo así como un jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Medellín o en Colombia. Nosotros seguimos varios indicios, hicimos los procesos investigativos necesarios, pero no pudimos comprobar algo así”, señala.