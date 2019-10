"El pretexto de AMLO para liberar a Ovidio, hijo del 'Chapo' es tonto": Obispo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Antonio González Sánchez, obispo de la Diócesis de Ciudad de Victoria calificó como "un pretexto tonto" el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a Ovidio Guzmán, tras el "fallido" operativo para detenerlo, en Culiacán, Sinaloa.

Después de la misa de ayer domingo, el líder religioso dijo:

A mí se me hace un pretexto, perdón por la expresión, con todo respeto que me merece el presidente, pero a mí se me hace un pretexto tonto".