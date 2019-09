El responsable de desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa es liberado

Almoloya, Estado de México.- La mañana del pasado sábado, fue liberado Gildardo López Astudillo, alias 'El Gil', uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y señalado como el jefe de la plaza de Iguala de Guerreros Unidos.

El juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas, no aceptó las pruebas que la anterior Procuraduría General de la República ofreció, debido a que consideró que fueron obtenidas ilegalmente, por lo que no hubieron elementos suficientes para acusar a 'El Gil' por el delito de los 43 desaparecidos, además, la Fiscalía General de la República no presentó ninguna otra prueba en el mes de marzo que era el cierre de juicio, por lo que el juez lo señaló absuelto de los cargos.

Su liberación se debió a dos cosas. Primero una mala investigación de la PGR y segundo que acudió a métodos ilegales de investigación que es la detención arbitraria y la tortura".

Esta es una muestra tangible más de cómo por la vía judicial se está desmoronando la teoría oficial del caso”, dijo el director del Centro PRO.

Con la liberación de Gildardo López Astudillo, ya son 44 acusados de estar involucrados en el caso Ayotzinapa, que quedan en libertad.