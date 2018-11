El sueño se convierte pesadilla: Desaparecen esposa e hijos de migrante

Ciudad de México.- El sueño de una vida mejor se desmoronó para Francisco Ruiz, quien perdió lo que más amaba: su esposa, de 18 años, y sus tres hijos 5, 3 y 2 años, quienes forman parte de la presunta cifra de al menos 100 migrantes desaparecidos en su paso por México, de acuerdo con el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.

En Oaxaca es donde empezó todo. Primero me robaron a mi niño, el de 5 años. Yo me fui para el baño y cuando regresé, ya no estaba”, señala Francisco con una mirada llena de preocupación.