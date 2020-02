Ella es Ana Bertha, macheteó a su esposo cuando violaba a su niña en QR

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Una enfurecida mujer asestó varios machetazos a su esposo cuando lo descubrió violando a su hija, una menor de 12 años.

Además, antes de que la madre decidiera enfrentarlo, el cínico sujeto todavía se atrevió a proponerle que sostuvieran "un trío".

De acuerdo al informe, los hechos se registraron a eso de las 4:40 horas del pasado domingo, en el municipio de Playa del Cármen, Quintana Roo.

Esa madrugada, elementos de Policía Municipal recibieron un reporte de que una menor había sido atacada en una vivienda entre las avenidas CTM y Martín Pescador de la colonia Villas del Sol.

Al lugar acudieron los uniformados, al igual que paramédicos, quienes encontraron a la niña dentro de la casa, la cual fue resguardada, y al sujeto desangrándose en la calle.

El hombre lesionado presentaba diversas heridas por arma blanca (machete) por lo que lo trasladaron al Hospital General en calidad de detenido.

Mientras tanto, los agentes entrevistaron a la mujer, identificada como Ana Bertha, quien admitió que ella había macheteado a su pareja al sorprenderlo en la cama con su hija, de solo 12 años.

Narró que, momentos antes, escuchó ruidos en la habitación de su niña por lo que fue y se asomó. Ahí descubrió a su esposo desnudo junto a la menor:

Me salió odio ese día, saqué todo mi coraje contra él, todo el daño que nos había hecho, yo no me atrevía a denunciarlo, él siempre me amenazaba, yo nunca podía decirle nada".