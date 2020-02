Ella es Bárbara Greco, la locutora ejecutada en Juárez dejó último mensaje

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Una mujer más es asesinada en la sangrienta Ciudad Juárez. Se trata de la locutora Bárbara Greco cuyo verdadero nombre era Teresa Aracely Alcocer Carmona.

Bárbara, de 37 años de edad, según los publicado en su Facebook era psíquica, tarotista y se dedicaba a la alta magia. Además conducía un programa de radio local en la estación La Poderosa.

Bárbara Greco fue ejecutada la tarde de este martes, cuando platicaba con su papá afuera de su casa en la colonia El Barreal, donde fue sorprendida por un gatillero que le disparó en la cabeza.

En el lugar del homicidio quedaron esparcidos dos casquillos calibre 9 mm, los cuales fueron asegurados por los agentes.

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) confirmó este miércoles la identidad de la mujer y adelantó que ya se realizan las indagatorias para encontrar al responsable.

Al igual que miles de mujeres, la locutora se sumó al movimiento en redes sociales contra el maltrato y abuso de niños y niñas, tras el vil feminicidio de la pequeña Fátima Cecilia.

Ante esa noticia, Bárbara Greco compartió en su cuenta de Facebook una imagen con un moño verde y el siguiente mensaje, el cual sería el último:

Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan!".