Ella es Rogelia, la golpearon, violaron y tiraron creyéndola muerta en CDMX

Ciudad de México.- Rogelia, de 25 años, fue golpeada y violada por un chofer de transporte público que transitaba por calles de la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

La muchacha, originaria de Chiapas, es empleada doméstica en la CDMX desde hace tres años, cuando llegó desde su pueblo.

Su atacante abandonó el cuerpo de Rogelia semidesnudo, sobre la carretera México-Toluca creyendo que estaba muerta, pero sobrevivió.

Los hechos se registraron el pasado viernes. Arsenio, hermano de Rogelia, lamentó:

Me quedé viéndola y no la reconocía, hasta que me dijeron ella es tu hermana, pero estaba toda golpeada".