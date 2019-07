Empleado de Ecobici es reportado como desaparecido desde hace tres días

Ciudad de México.- Familiares de un empleado de Ecobici, de nombre Alfredo Mejía Ramírez, reportaron de su desaparición desde el pasado lunes, luego de que este se dirigía a trabajar a tal lugar.

Fue en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, donde se cree que el hombre fue visto por última vez, luego de haber salido en punto de las 5:00 horas de su domicilio en la Héroes de la Independencia, en Ecatepec, Estado de México.

Por su parte los familiares temen que le haya pasado algo a causa de la delincuencia, al poner de ejemplo un posible ‘levantón’.

Hemos preguntado con medio mundo si tenía algún problema con alguien, no sé, cualquier cosa que nos dijera que tenía algún enemigo, y pues no, todo nos dice que no (…) Se hace bastante raro esto”, dijo José Mejía, Hermano del desaparecido.