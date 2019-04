En Tabasco, expulsan a fraile a cargo de casa migrante tras acusación de abuso

Tenosique, Tabasco.- Luego de que se revelara una presunta acusación de abuso sexual en contra de fray Tomás González Castillo, quien dirigía la Casa del Migrante La 72 en Tenosique, Tabasco, fue expulsado.

La víctima de nombre Mizar Martín denunció que González abusó sexual y emocionalmente de ella.

Mizar detalló que ella arribó al albergue en 2012, cuando tenía 18 años, para incorporarse como voluntaria, y Tomás de inmediato le hizo comentarios acerca de su aspecto físico y eso la incomodaba.

Varias veces me emborrachó y abusó de mí, empezamos una "relación", donde me amenazaba a mantener todo en secreto, me culpaba por lo que él me hacía, me decía que mi familia no me quería y que él era el único que se preocupaba por mí”, relató la víctima.