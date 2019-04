En Toluca, niña avisa a maestro que fue violada en los baños y este se burla

Toluca, Estado de México.- Una menor fue violada dentro de las instalaciones de los baños en la escuela primaria Héroes de la Independencia y al darle aviso a su maestro de lo sucedido, este se burló de ella.

El pasado lunes los familiares de la víctima se manifestaron en el edificio del plantel y exigen justicia, debido a que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Género de Toluca pero no han girado la orden de aprehensión.

El presunto violador es Ricardo ‘N’, un joven que realizaba su servicio social en la primaria.

Yo vine por mi hija ese día y la encontré con los ojos llorosos, le pregunté qué tenía y no me dijo nada, pero llegando a la casa hablé con ella. Me dijo que había sido violada en los baños por una persona, que venía a hacer su servicio aquí en la escuela”, explicó María Guadalupe, madre de la víctima.