En Veracruz, dos turistas confundidos por secuestradores son asesinados

Veracruz, México.- Los locales de Las Choapas, Veracruz supuestamente acusaron a dos turistas y un taxista del secuestro de un menor de edad, es por esto que presuntos policías acabaron con su vida.

Yo no soy bueno que digamos, pero tampoco soy malo soy una persona normal yo no me meto con nadie, ni nada, ni ando robando. Simplemente taxista que soy. Me van a salir matando por cosas que no hice”, se puede escuchar por parte de uno de los agredidos, en una grabación hecha antes de ser ejecutado.