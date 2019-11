En humilde tumba, sepultan a edil de Valle de Chalco ejecutado a balazos

Valle de Chalco, Estado de México.- Luego de que le fuera rendido un emotivo homenaje el día de ayer a Francisco Tenorio Contreras, en la explanada del palacio municipal de Valle de Chalco, muerto tras recibir un disparo en la cabeza el 29 de octubre, el presidente municipal fue sepultado.

El entierro se realizó ayer mismo por la tarde, en el cementerio de Juchitepec, localizado en el mismo municipio de Chalco.

Funcionarios, familiares y ciudadanos acudieron a despedir al alcalde, con porras y música de tambora, en donde su viuda, Jéssica Rojas Hernández, agradeció a los habitantes de Valle de Chalco y Juchitepec su solidaridad y muestras de afecto.

El cuerpo de Francisco Tenorio Contreras, cuyos órganos fueron donados por su familia, fue sepultado en una humilde tumba con una sencilla cruz, cuyo obituario está escrito a mano.

La mujer, ahora viuda, dio un mensaje a los asistentes:

Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón, se los agradezco infinitamente, no saben cuántas muestras de cariño me han hecho, tantas oraciones, tantas cosas que me han hecho estar en estos momentos un poco más entera”.