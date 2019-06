En un charco de sangre, hallan muerta a sicaria de 16 años del Cártel del Noreste

#Tamaulipas

Para eso se meten al mugrero de la delincuencia con los cárteles,

no hay vida,

no hay seguridad,

no hay dinero

la familia lo sabía y ahí están las consecuencias ❌

Ahora la familia pide dinero para trasladar el cuerpo de esta joven Sicaria y halcona del #CDN @LPueblo2 pic.twitter.com/72tAJCyjAd