Estas son las horas con mayor incidencia de secuestros en México

Ciudad de México.- La presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, habló sobre el incremento de secuestros en México, los Estados con mayor incidencia y las horas más peligrosas para este tipo de delitos.

En entrevista con el periodista Raymundo Riva Palacio, en el noticiero Estrictamente Personal, Miranda de Wallace señaló que las horas más peligrosas para ser secuestrado son en la noche y la mañana.

Reveló que la Secretaría Ciudadana tiene información de los lugares y horarios en los que se comete el delito de secuestro.

La activista detalló que en la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, se sabe en donde están ubicadas las casas de seguridad y donde viven los secuestradores.

La pregunta es si cuentas con tanta información porque no haces un plan para cortar esos círculos. En la Ciudad de México, sabemos que en la Gustavo A. Madero e Iztapalapa, ahí no nada más es donde se cometen más ilícitos de este tipo, sino donde están ubicadas las casas de seguridad, sabemos donde viven los secuestradores porque tenemos reportes desde las cárceles, tenemos un mundo de información con lo cual Alto al Secuestro ha presentado este plan, pero a veces no somos siempre escuchados”, comentó.