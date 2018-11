Estos peligrosos capos descansan en el lujoso 'Narcopanteón' de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En el famoso cementerio Jardines del Humaya, ubicado a las afueras de Culiacán, el lujo y la ostentosidad son los principales protagonistas.



Como si se tratara de un palacio, algunas de las tumbas en las que descansan conocidos capos y víctimas de la guerra del narco llegan a ser estructuras de hasta dos pisos, con fachadas, balcones, escaleras de mármol, vitrales y hasta aire acondicionado.



Los familiares construyen estas 'narcotumbas' como si fuera una última forma de honrar la memoria de sus seres queridos, para que el espíritu viva "como se merece".

Además de que todos estos lujos están dedicados al difunto, también los familiares que visitan la tumba quieren hacerla lo más cómoda posible para cuando se "arme la fiesta" en ocasiones especiales como cumpleaños o este Día de Muertos.

El ambiente no es triste, no se respira melancolía ni se escuchan lamentos. Las risas y las buenas anécdotas de cuando los fallecidos aún vivían no se hacen esperar, al son de la música de banda,con cervezas y 'Buchanan's' por doquier.

Inaugurado en 1969, el apodado por algunos 'Narcopanteón', actualmente ha dejado de ser un simple cementerio, y ha logrado convertirse en un sitio mundialmente conocido, cobrando protagonismo en documentales y siendo el foco de atención de medios de comunicación, quienes quedan sorprendidos por lo que ven en el lugar.

Además de reunir las tumbas más extravagantes que puedas visitar, el cementerio reúne los sitios de eterno descanso de algunos de los capos más peligrosos.

Un ejemplo de esto es la ironía que envuelve a Arturo Beltrán Leyva y a Ignacio 'Nacho' Coronel, pues aunque fueron brutales enemigos en vida, hoy son "compañeros en la muerte" y descansan en el mismo camposanto.

Cabe recordar que Beltrán Leyva falleció en Cuernavaca en el año 2009, en medio de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina. El ataque armado incluyó armas de alto calibre y hasta granadas, y también cobró la vida de cuadro de las escoltas del también llamado 'Jefe de Jefes'.

A Coronel lo acompaña en su último recinto, su sobrino Mario 'El Gallo' Carrasco Coronel, quien fue asesinado por el Ejército un día después de la muerte de Don Nacho.

Por otro lado, el 28 de enero de 1976, fue asesinado Lamberto Quintero, famoso narcotraficante y tío de Rafael Caro Quintero en la comunidad de El Salado, en Sinaloa.

El asesinato del narcotraficante ocurrió después de una balacera en la que también perdió la vida El 'Chito' Lafarga. Ambas familias tenían viejas rencillas por el contrabando de drogas en Sinaloa.

Lamberto Quintero se encuentra descansando en una cripta de cristal con su foto en el ya mencionado panteón y se menciona que, anteriormente, alrededor del altar había varios casquillos de Ar-15, mismos que terminaron con su vida.

Pos su parte, los restos de Héctor Salazar, miembro del Cártel de Sinaloa, también descansan en el exclusivo panteón privado, alejado del hacinamiento que se vive en los camposantos públicos.