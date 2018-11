"Estoy segura que la violaron y ella gritó mamá, papá o Dios": Mamá de Fanny

Torreón, Coahuila.- El día 5 de noviembre de 2004, Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, Fanny, salió de su casa para acudir a un torneo deportivo de la escuela. Las últimas palabras de su madre fueron: “Dios te bendiga”, siendo la última vez que vio a su pequeña de 16 años. Desde hace 14 años que la familia desconoce el paradero de Fanny.

Este lunes, en un aniversario más de su desaparición, Silvia y su esposo Óscar realizaron un plantón en la Plaza Mayor de Torreón, donde estuvieron acompañados de otras familias de desaparecidos.

Ya son 14 años de opacidad, que no sabemos qué fue lo que sucedió, de no ve run avance real por parte de las autoridades. Donde somos la familia los que llevamos los puntos de partida”, reclamó Silvia Ortiz.

El día que desapareció, Fanny salió con una mochila en forma de conejo. Le gustaba escuchar a Britney Spears. “No le echo la culpa a Dios, la maldad existe y aquí está”, dijo la madre.

Según Silvia Ortiz, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene 50 líneas de investigación que no se concluyen.

No hay capacidad, no hay voluntad, es la realidad. No saben investigar, no saben caminar para buscar. Es una realidad o hay complicidad, impunidad, ya basta. Estamos con 14 años de, carajo, no puede ser posible que ya son 14 años y no sabemos nada”, lamentó Silvia.