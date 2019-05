Exsicario relata cómo los entrenaban para convertirse en un asesino del CJNG

Ciudad de México.- Un exsicario del Cártel Jalisco Nueva Generación dijo las personas que lo entrenaron era expertos en tácticas militares contratados por ‘El Mencho’.

Francisco fue una de las 19 personas que el CJNG entrenó para ser sicario, quien además contó que lo preparaban en un campamento mexicano ubicado en Talpa de Allende, Jalisco.

Telemundo tuvo una entrevista con el exsicario del Cártel Jalisco Nueva Generación en la que dijo cómo fue ser un asesino cuando era parte de la agrupación criminal.

Un relato indica que un día, el jefe de plaza ordenó traer unos pollos asados:

Hoy vamos a empezar una prueba de todo lo que han aprendido. Serénense, por favor. No quiero matar a nadie", le dijo un jefe de plaza.

Nos empezaron a picar horrible. Yo sentí que mi pie se durmió de tantos piquetes de hormiga, pero no podía bajar el rifle. Ellos pasaban por detrás, mirándote, y te pegaban: ¡Sube más el rifle! ¿Quién te dijo que lo bajaras? Y lo pies colorados con piquetes de hormigas. Escuchas el cerrojo de su rifle que truena. Sabes que, si no lo haces, te matarán”.

Mencionó que los comandantes les decían que ese tipo de pruebas les ayuda a soportar el dolor y enfrentarse a situaciones similares.

El frío en tus pies, imagínate. Cuando salí, media hora después, me tuvieron que ayudar porque no podía poner un pie en el suelo. Yo sentía que los dedos se me iban a quebrar”, señaló.