Famoso cantante extranjero denuncia abuso migratorio en el AICM

Ciudad de México.- El cantante ecuatoriano, Ricardo Pita, mediante un video en redes sociales, denunció una serie de abusos en el aeropuerto de Ciudad de México, luego de que lo tuvieron por horas en un calabozo.

Cantautor Ecuatoriano, denuncia que estuvo detenido más de 30 horas en un calabozo en el aeropuerto de la #CDMX, era un hueco muy pequeño sin ventana con más de 70 personas con una sola letrina; hágalo llegar a las autoridades.

Nunca me dieron ninguna explicación de porqué fue... y luego no se me volvió a tocar el tema, no me volvían a dar una explicación y al que preguntaba le iba muy mal", relató.

El artista aseguró que las autoridades mexicanas pedían su información completa con el fin de corroborar su alerta migratoria.

Querían mi información completa para poder corroborar que esta alerta migratoria restrictiva en efecto (es) ilegal”, indicó.

Pita aseguró que tendría una participación en el Festival Internacional Trova, el cual se realizarán en la ciudad de Mérida, Yucatán.