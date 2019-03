Famoso skater acusado de asesinar a su novia se entrega a las autoridades

Ciudad de México.- Mario Sáenz, el skater acusado del feminicidio de la joven Victoria Salas en 2017, se entregó esta mañana a policías de investigación que lo esperaban en una plaza comercial de la Ciudad de México.

Alrededor de las 11 de la mañana, a través del canal MaanTV de Youtube, se mostró una grabación donde Sáenz habla del caso. Frente a la cámara, dijo que:

Hola a todos, hoy es el día, me voy a presentar con las autoridades para que se cumplimente la orden de aprehensión en mi contra con puras mentiras. Estamos a sábado 30 de Marzo de 2019, y pues no sé cuánto tiempo me van a tener preso pero yo voy a comprobar mi inocencia, ya tienen demasiadas pruebas. Todo ha sido un show que me fabricó la el que jamás he estado, entonces pues ya me estoy presentando para que se haga justicia y a mí me deslinden de cualquier responsabilidad”.