Feminicidio en Coahuila: Buscan a un taquero por acuchillar a novia empleada

Ramos Arizpe, Coahuila.-Esmeralda fue asesinada en un establecimiento llamado Taquería Jalisco, ubicada sobre el bulevar Plan de Guadalupe, entre las calles Gustavo Espinoza Mireles y calle Benito Juárez, donde trabajaba.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó algunos detalles del cruel feminicidio. La evidencia menciona a Óscar Martínez Soto, de oficio taquero y al parecer también expareja de la occisa, como la persona que le quitó la vida.

Luego de golpearla en la cara, con una llave o unas pinzas, la acuchilló una vez en el corazón y posteriormente seis veces más en el área del tórax. Según testigos el individuo se fue caminando tranquilamente.

Medios locales sugieren que el sospechoso del asesinato podría encontrarse oculto en Ciudad Acuña, sin embargo, será la Fiscalía quien investigue.

Gracias a un video de seguridad fue reconocido por el Ministerio Público de Ramos Arizpe, Coahuila, quien llevó a declarar a un total de seis personas, entre ellas su primera pareja, con la que estuvo casada por más de un año y con quien tuvo un hijo.

Comentó que tenía siete meses de haberse separado de Esmeralda, porque se fue con un hombre 20 años mayor que ella, el ahora buscado.

Días antes de su muerte se ofreció a cuidarle al niño para que pudiera trabajar en la taquería, pues supuestamente planeaban regresar.

Las redes sociales de Jocelyn aún continúan activas, en su cuenta de Facebook usaba en su nombre de usuario, Esmeralda de Martínez Soto, el apellido de su pareja prófuga.

Se puede leer en su muro:

Te amo y te seguiré amando bebé, no me importa que mi familia se me volteé, siempre estaré para ti como tú lo estas conmigo. Mientras estemos juntos los tres…”.